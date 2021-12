Prefeitura de Simão Dias inicia Vacinação Itinerante contra Covid-19

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nos dias 8, 14, 21 e 28 de dezembro ação de vacinação itinerante contra a Covid-19 no município. A ação acontece para vacinação da 1ª, 2ª e 3ª doses com profissionais e imunizantes prontos para aplicar vacinas na população de seis bairros e conjuntos de Simão Dias.

De acordo com o cronograma da Secretaria de Saúde, a vacinação itinerante tem início no dia 08 de dezembro no Conjunto José Neves da Costa. No dia 14 de dezembro, a equipe de profissionais visita o Bairro Bonfim e o Conjunto Eucalipto.

O movimento tem sequência no dia 21 de dezembro no Conjunto José Fraga Matos e será encerrado no dia 28 de dezembro nos Conjuntos Mutirão e Pedro Valadares. Será necessário apresentar um documento oficial e cartão de vacinação.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias