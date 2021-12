Getam apreende arma pertencente a suspeito de homicídio em Lagarto

O primeiro dia da implementação do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) no município de Lagarto foi marcado pela apreensão de uma escopeta calibre .12 municiada, pertencente a um suspeito de ter cometido um homicídio no bairro Jardim Novo, em outubro deste ano.

De acordo com a Polícia Militar, a ação teve início quando o Getam recebeu uma denúncia de populares sobre um homem suspeito de ter cometido um homicídio no bairro Jardim Novo, no mês de outubro passado, e que o mesmo estaria com a arma do crime.

“Os motopatrulheiros foram ao local informado e encontraram algumas pessoas na residência, que informaram que o suspeito esteve na casa no dia anterior, mas que ninguém mais sabia informações sobre ele.

Com autorização dos familiares, os militares revistaram a residência e encontraram na cozinha, ao lado do fogão, uma arma de fabricação caseira, tipo escopeta calibre 12 alimentada, além de mais três munições. Foi informado também que somente o suspeito tinha acesso ao local e que, por isso, a arma seria dele”, relatou a PM que encaminhou o caso à delegacia local.

O Getam de Lagarto

Segundo a Polícia Militar de Sergipe, o Getam de Lagarto possui quatro motocicletas e equipamentos de proteção individual para ativação do policiamento motorizado na área do 7º BPM. “O efetivo do Getam é composto por 16 militares, que foram treinados exclusivamente para a execução desse tipo de atividade. O motopatrulhamento vem sendo feito no município com foco no combate a roubos e abordagens a motocicletas”, destacou a PM.