Deputada estadual de primeiro mandato decide não disputar a reeleição em 2022

No começo da noite da última terça-feira, 4, a ex-vice-prefeita de Itabaianinha e deputada estadual Janier Mota (PL) publicou uma carta aberta à população sergipana, para comunicar que não disputará nenhum mandato eletivo nas eleições de 2022. Segundo ela: “A vida pública não é uma tarefa fácil, principalmente, quando a pessoa é comprometida com a verdade e tem o máximo de respeito pelo povo”.

Em sua postagem, Janier fez um balanço da sua vida pública e afirmou que chegou a hora de ajudar à população fora da política e como ela e sua família sempre ajudou. “Chegou a hora de cuidar também de minha saúde, de minha família e dos negócios”, completou a parlamentar.

Diante disso, ela agradeceu aos seus eleitores, ao governador Belivaldo Chagas e aos secretários de Estado pela atenção que lhe foi dispensada. “Não deixo a política com nenhum tipo de ressentimento ou mágoa, mas com o espírito livre que combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a fé, a integridade e honestidade”, ressaltou.

E finalizou: “Trabalhei e fiz tudo que estava ao meu alcance. Em meio a pandemia distribuímos emendas para combater esse vírus destruidor, enfrentamos de frente nos hospitais com ações importantes, principalmente, nos hospitais de Itabaianinha e Nossa Senhora da Glória. Importantes obras conseguimos por meio de nossa representação. Estão aí as rodovias em fase de finalização. Eu aprendi que a verdadeira política se faz com pessoas, com amor, com fé, com entendimento e acima de tudo com respeito ao próximo. Enfim, encerrarei o mandato em janeiro de 2023, mas continuarei sendo a mulher pública Janier Mota que reconhece suas origens, que ama todo Sergipe e que sempre terá como propósito de vida, servir ao próximo com amor e dedicação”.

Agropecuarista, citricultora, dona do 2° maior parque de vaquejada do Estado, Janier Mota foi eleita deputada estadual em 2018 com 25.731 votos.