Inscrições para processo seletivo com 50 bolsas de pós-graduação são prorrogadas

A divulgação dos resultados, segundo a Fapitec, deverá ocorrer no dia 15 de janeiro, com início das contratações a partir do dia 22.

Os projetos serão financiados com recursos no valor global estimado de até R$ 3.192.000, que serão repassados pelo Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), sob a gestão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

O termo aditivo ao edital, com todas as novas datas, pode ser acessado no site da Fapitec.

Fonte: G1 SE