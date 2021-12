PRF e PF incineram sete toneladas de drogas em Sergipe

A Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal realizaram na manhã desta terça-feira, 7, no município de Laranjeiras, a incineração de sete toneladas de drogas apreendidas este ano em Sergipe. O evento contou com participação de representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em Sergipe.

Segundo a PRF, dentre as drogas incineradas estão 1,3 tonelada de maconha e 38 kg de cocaína apreendidos pela PRF em um cavalo-trator, no mês de outubro, no município de Umbaúba/SE, além de 5,4 toneladas de maconha apreendidos pela PF em uma carreta bitrem, em novembro deste ano.

Só em 2021, o combate ao narcotráfico realizado pelas duas instituições em Sergipe já resultou na apreensão de 300 kg de cocaína, aproximadamente 14 toneladas de maconha, quase 2 mil comprimidos de “rebite” e 2 mil de Ecstasy, 30 kg de haxixe, 175 pontos de LSD, dentre outras drogas.

Fonte: Infonet/Com informações da PRF/SE