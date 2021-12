Senar tem cursos gratuitos de Zootecnia, Fruticultura e Agronegócio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos técnicos gratuitos em Agronegócio, Fruticultura e Zootecnia, na modalidade a distância. Os interessados em se candidatar precisam ter concluído o ensino médio e podem se inscrever até o dia 24 de janeiro de 2022 pelo site etec.senar.org.br.

Em Sergipe, ao todo são ofertadas 125 vagas, sendo 25 em cada município, distribuídas nos Polos de Porto da Folha e Itaporanga D’Ajuda, onde acontecerá o curso inédito de Zootecnia, nos Polos de Carira e Tobias Barreto, o curso de Agronegócio e no Polo Indiaroba, acontece o curso técnico em Fruticultura. Os três cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação.

Quem pode fazer os cursos técnicos

As vagas prioritárias são destinadas aos produtores rurais e seus familiares, além de colaboradores do meio rural, aquelas não ocupadas pelo público prioritário serão preenchidas pelo público em geral. Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição, vinculada ao seu número de CPF.

O processo de seleção consiste na análise do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, do Histórico Escolar ou documento oficial equivalente e dos documentos definidos para a comprovação do público prioritário indicados no edital.

O índice de aproveitamento escolar será calculado com base na média aritmética simples das notas do ensino médio contida no histórico escolar do candidato, nos três anos, nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática.

Cursos Técnicos

Zootecnia – O curso técnico em Zootecnia é uma novidade do Senar, com foco na formação profissional relacionada à produção animal. A carga horária é 60% a distância e os outros 40% em atividades presenciais e visitas técnicas.

Agronegócio – O curso técnico em Agronegócio é focado nos procedimentos de gestão e de comercialização. A carga horária é dividida 80% de atividades a distância e outros 20% de atividades práticas.

Fruticultura – Já o curso técnico em Fruticultura ensina aos estudantes as técnicas que auxiliarão no planejamento, execução e controle dos processos produtivos da atividade. A carga horária é de 70% de atividades à distância e 30% para os encontros presenciais.

Antes de efetivar a inscrição, os candidatos devem ler o edital atentamente. Embora os cursos sejam a distância, o candidato deve indicar um dos polos de ensino para participar das atividades práticas. Para ler o edital, visualizar a lista de polos e efetivar a inscrição, acesse: http://etec.senar.org.br/. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (79) 3211-3264 com atendimento de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Fonte: Infonet