Comerciante muito conhecido em Lagarto está precisando de ajuda

Nesta semana, Reinaldo Magalhães Lima, de 65 anos, que passou anos vendendo salgados no centro comercial de Lagarto, buscou o Portal Lagartense, para pedir ajuda das autoridades para retirar uma Hérnia.

Segundo Reinaldo, ele tem sofrido com a Hérnia há um ano. “Já fui ao hospital duas vezes com fortes dores e não operaram. E agora estou sem poder trabalhar, porque o médico me proibiu de pegar peso”, contou.

Além de deixá-lo fora do mercado de trabalho, as fortes dores tem feito com que Reinaldo evite fazer coisas simples, como sentar em uma cadeira ou subir uma escada. “Está difícil tocar a vida com essas dores. Por isso, eu gostaria que agilizassem a minha cirurgia, porque está doendo muito e a falta dela também me impede de ficar afastado pelo INSS”, apelou.

Diante disso, os interessados em ajudar poderão doar quantias em dinheiro por meio de depósito bancário na seguinte conta poupança da Caixa Econômica: Agência: 2387 / Operação: 013 / Conta: 41047-3 / Beneficiário: Reinaldo Magalhães Lima.

Por outro lado, os interessados em doar alimentos, poderão fazer isso diretamente na residência de Reinaldo, situada na Rua Pedro Loiola Prata, 138. Para maiores informações, o número telefônico dele é (79) 99839-1244.