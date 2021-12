Gustinho do Cartório, ex-candidato a prefeito de Lagarto, faleceu em Aracaju

Na tarde desta quarta-feira, 08, Augusto Prata Libório, popularmente conhecido como Gusto ou Gustinho do Cartório de Dr. Hernani, faleceu. Ele tinha 61 anos e estava em sua residência, situada na capital sergipana, quando ocorreu o seu passamento.

Procurada pelo Portal Lagartense, a arquiteta Ana Libório, irmã de Augusto, relatou os últimos momentos de Gustinho. “Ele estava bem e disse que ia dormir, depois mamãe foi até o quarto falar com ele e ele não respondeu. Diante disso, o Samu e quatro médicos que trabalham no prédio foram chamados, tentaram ressuscitá-lo, mas não adiantou”, contou.

Ana também informou que Augusto sofria com a depressão, mas “estava numa fase boa”. Ele deixa quatro filhos (Marina, Beatriz, Gustavo e João Augusto), além de uma legião de amigos.

O seu corpo será velado na sede da Osaf, situada na Praça da Caixa D’Água, no centro de Lagarto. Já o sepultamento está previsto para ocorrer nesta quinta-feira, 9, no Cemitério Senhor do Bonfim.

Filho de Dr. Hernani e da juíza Rosalgina Prata Libório, Augusto Prata Libório chegou a ser candidato a prefeito de Lagarto em 1992 pelo PT. Além disso era visto por todos como um homem bastante simples, muito educado e culto.