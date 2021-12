NAT disponibiliza mais oito vagas de emprego em Lagarto

O Núcleo de Apoio ao Trabalhador (NAT) está disponibilizando mais oito vagas de emprego em Lagarto. As oportunidades exigem que experiência e, em alguns casos, formação de nível superior.

Confira a lista de vagas e seus requisitos:

Auxiliar administrativo (01)

Requisitos: Experiência em rotinas de escritório, emissão de notas fiscais, compras de matéria-prima, auxiliar no departamento de RH e atendimento telefônico.

Consultor de vendas externas (01)

Requisitos: com ou cem experiência na área de vendas. Capacidade de negociação; Habilidade de trabalho em equipe; Facilidade de relacionamento interpessoal, desejável que resida em lagarto.

Profissional de manutenção em refrigeração automotiva (01)

Requisitos: Com ou sem experiência, habilidade para trabalhar processo de instalação e manutenção de ar-condicionado automotivo. Disponibilidade para formação e atualização ofertada pela empresa.

Consultor de vendas internas (02)

Requisitos: Jovens de 18 a 24 anos; desejável experiência na área de vendas de tecnologia. Capacidade de negociação; Disciplina para cumprimento de rotina; Facilidade de relacionamento interpessoal e ensino médio completo.

Operador de Escavadeira Hidráulica (01)

Requisitos: Necessária experiência na área. Habilidade em operar máquina de rodas ou esteira para escavar e mover terra, pedras, cascalho e materiais semelhantes. Desejável vivência em manutenção básica de equipamentos hidráulicos, preferencialmente escavadeiras hidráulicas;

Técnico de segurança do trabalho (01)

Requisitos: Possuir ensino médio e técnico de segurança do trabalho; Conhecimento das NR’s e Conhecimentos básicos do pacote office.

Profissional de ciências contábeis (01)

Requisitos: Nível superior completo, experiência recente na área e em atendimento a fornecedores e clientes; Conhecimento como usuário de sistemas contábeis, digitalização de documentos, elaboração de planilhas, auxilio no setor de consultoria tributária, Facilidade com planilhas e noção funcional de estrutura de bancos de dados, solicitação de documentos via telefone e demais atividades da área.

Como concorrer às vagas?

Os interessados devem encaminhar os currículos acompanhados do RG e CTPS para o NAT de Lagarto, situado na Avenida Zacarias Júnior, 468, em frente ao Bar da Nilma, no centro da cidade. Os documentos também poderão ser enviados para o e-mail: nat@lagarto.se.gov.br.