DTTU altera sentido de ruas nas proximidades do Taticão

O Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) de Lagarto alterou o sentido da Rua Elvira de Oliveira, situada nas proximidades do Taticão. A via passa a ser contramão para quem está seguindo pela Rua A (lateral do Society) no sentido Avenida São José, Cidade Nova.

Com a mudança, a partir de agora, os condutores deverão fazer um contorno pela travessa Elvira de Oliveira (Lateral da Escolinha), entrando na Rua Libério Monteiro e seguindo para a avenida São José, como destacado na figura abaixo.

De acordo com a Prefeitura de Lagarto, equipes da DTTU já estão efetuando os serviços de sinalização horizontal e vertical para devida orientação dos condutores. A gestão ainda destacou que a mudança atende a uma reivindicação de condutores de veículos, por conta de recorrentes episódios de acidentes no local.