Motociclista é baleado em tentativa de assalto na zona rural de Poço Vede

Na noite da última quarta-feira, 8, um motociclista foi baleado por um criminoso que tentou roubar a sua moto. O caso ocorreu no povoado Recanto, na zona rural de Poço Verde. As informações são do comunicador poçoverdense Gabriel Oliveira.

Segundo as imagens, o criminoso e outro comparsa estava nas margens da rodovia, quando o motociclista se aproxima e ele, na tentativa de roubar a motocicleta, dispara contra o motociclista, que seguiu viagem estando ferido.

Diante do ocorrido, a dupla fugiu e o motociclista foi internado em estado grave. Já a Polícia Militar foi acionada e está a procura do autor do disparo e seu comparsa, que segundo as imagens estava em posse de uma bolsa.