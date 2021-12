Candidatos aprovados no Encceja devem solicitar a certificação

Os candidatos que participaram das provas do Ensino Fundamental e Médio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja/2020) poderão conferir o resultado na próxima segunda-feira, 13, quando este será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Em Sergipe, as provas do Encceja aconteceram no dia 29 de agosto, na capital, Aracaju, e nos municípios de Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Propriá, São Cristóvão, Simão Dias e Canindé do São Francisco. Ao todo, no estado, inscreveram-se 25.944 candidatos, 4.833 dos quais pleitearam a certificação do Ensino Fundamental, e 21.111, a certificação do Ensino Médio.

Os alunos que foram aprovados deverão solicitar à instituição certificadora indicada no ato da inscrição a Certificação de Conclusão do Ensino Fundamental ou Médio, no caso de aprovação em todas as áreas do conhecimento, ou a Declaração de Proficiência, no caso de aprovação parcial. Em Sergipe, as instituições credenciadas a emitir a certificação pelo Encceja são a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Secuc) e o Instituto Federal de Educação (IFS).

De acordo com o professor Edson Aragão, coordenador da Divisão de Exames Supletivos da Seduc (Diex), não há prazo limite para que o aluno que indicou a Seduc possa solicitar a certificação. Por isso, o coordenador pede que os candidatos se tranquilizem e, no caso de aprovação, requeiram a certificação das seguintes formas: através do email diex.ded@seduc.se.gov.br, anexando cópia do RG e CPF legível; na Divisão de Exames e Certificação (atendimento presencial), localizada na sede da Seduc; ou em uma das sedes das diretorias regionais de educação (DREs/DEA), munidos dos seguintes documentos: fotocópia do RG e CPF, e boletim do Encceja. Até o momento foram certificados pelo último Encceja, por meio da Seduc, 3.833 candidatos, sendo 821 certificados a nível do Ensino Fundamental e 3.012 no nível médio.

“Será certificado o participante que atingir o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e atingir o mínimo de cinco pontos na prova de redação. O participante pode conseguir o certificado de conclusão em uma única edição ou ao conquistar as declarações de proficiência das quatro áreas de conhecimento, em edições diferentes do Encceja. O exame tem o objetivo de oportunizar a jovens, adultos e idosos que não puderam concluir os estudos em idade regular a serem avaliados e, em caso de aprovação, obter a certificação do Ensino Fundamental ou Ensino Médio”, disse Edson Aragão.

Fonte: Governo de Sergipe