Reforma da Escola do Curral dos Bois segue em ritmo acelerado

As obras de reforma na Escola Municipal Gervásio de Carvalho Prata seguem em ritmo acelerado no Povoado Curral, na zona rural de Simão Dias.

1 de 3

Com recursos do próprio município, a gestão Nossa Força, Nossa Gente promove melhorias em salas de aulas, adaptação dos banheiros e entrada do prédio escolar, assim como manutenção nos sistemas elétrico e hidráulico.

Além de melhorias na Escola Gervásio de Carvalho Prata, a prefeitura também mantém obras nas Escolas Municipais Maria Eloíza Batista Santos (Povoado Sítio Alto), Maria Rabelo Barreto (Povoado Salobra), Fabrício Policarpo do Nascimento (Povoado Caiça de Cima) e Genésio Chagas (Povoado Cumbe II), bem como na Creche Manoel José de Matos, no Conjunto Caçula Valadares.

As obras na escola do Curral dos Bois e nas demais unidades de ensino fazem parte do Programa Acelera Simão Dias, e que prevê investimentos de mais de R$ 12 milhões em obras, aquisições e investimentos em diversas áreas.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias