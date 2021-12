IML solicita a presença de familiares para a liberação de corpos

O Instituto Médico Legal (IML) divulga, nesta sexta-feira, 10, os nomes das pessoas identificadas pela instituição, cujos corpos estão no IML à espera da família para o sepultamento. O IML solicita que a família venha ao Instituto Médico Legal para que haja a liberação do corpo.

Os familiares que podem realizar a liberação do corpo são os parentes de 1º grau, como pai, mãe, irmão ou irmã, filho ou filha; e cônjuge, esposo ou esposa.

Na lista seguinte estão os nomes dos corpos identificados dos quais o IML solicita a presença de algum familiar.

1. Caso 1279/2021:

Vítima: Milton Leite da Silva

Pai: Paulo Roberto Leite da Silva

Mãe: Geralda Leite da Silva

Entrada no IML: 30/08/2021

2.Caso 1185/2021

Vítima: Jivaldino Oliveira do Nascimento

Pai: Jose Antonio do Nascimento

Mãe: Lizete Oliveira do Nascimento

Entrada no IML: 11/08/2021

3.Caso 1294/2021

Vítima: Adriano dos Santos Sena

Entrada no IML: 04/09/2021

4.Caso 766/2006

Vítima: Fábio Brunes dos Santos

Pai: José Carlos dos Santos

Entrada no IML: 06/07/2006

5.Caso 1276/2009

Vítima: Alexandre Nascimento de Jesus

Mãe: Josefa Nascimento de Jesus

Entrada no IML: 16/10/2009

6.Caso 1277/2009

Vítima: Maikian Saib Costa Santos

Mãe: Maria Acácia Santos Costa

Entrada no IML: 16/10/2009

7.Caso 766/2012

Vítima: Paulo Fernando da Silva

Mãe: Josefa Quitéria da Silva

Entrada no IML: 25/01/2012