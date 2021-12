Desvio de verba para a Covid-19 pode chegar a R$ 300 milhões, diz CGU

Um levantamento da Controladoria-Geral da União aponta que o prejuízo em desvio de recursos para a Covid destinados a estados e municípios pode chegar a R$ 300 milhões.

Durante a pandemia, houve um aumento de operações de combate à corrupção pelo País. O ano de 2020 alcançou o maior número da série histórica, desde 2003, com 97 operações, das quais 47 relacionadas a verbas para o enfrentamento à Covid, aponta o estudo. Em 2021, ocorreram mais 57 operações, das quais 31 envolveram dinheiro da pandemia.

Em entrevista à CNN, o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, afirmou que o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos destinados à Covid-19 nos estados e municípios e também na União foi realizado quase que concomitantemente à realização dos gastos.

“Queríamos evitar todo e qualquer tipo de desperdício, infelizmente não foi possível. As investigações demonstraram, em alguns casos, fortes indícios de corrupção e de mau uso de recursos públicos”.

”Em 2020 e 2021, o prejuízo potencial total (que decorre dos desdobramentos das investigações) em função dos desvios (em várias áreas) chega a mais de R$ 753 milhões. Desse valor, R$ 299,6 milhões foram desviados de recursos para o combate à Covid repassados a estados e municípios”.

O montante analisado pelas operações nas contratações e licitações com dinheiro da Covid é de R$ 4,1 bilhões.

De 2019 a novembro de 2021, a controladoria realizou 210 operações especiais. 78 delas envolveram recursos destinados ao combate à pandemia durante os anos de 2020 e 2021. A maior parte das ações avaliou a gestão de recursos federais repassados a estados e municípios e teve como objetivo desarticular organizações criminosas especializadas em desviar recursos públicos mediante corrupção passiva e ativa, advocacia administrativa e lavagem de dinheiro.

As operações ocorreram desde abril de 2020 nos estados da BA, MT, MA, ES, SP, RN, CE, PA, PB, AL, SE, PI, AC, GO, MG, AM, RJ, RR, TO, RO, PE, AP, RS, DF e foram realizadas com a ajuda da Polícia Federal, ministérios públicos e demais órgãos.

OPERAÇÕES DE COMBATE À CORRUPÇÃO REALIZADAS PELA CGU

2003: 1 operação especial

2004: 3 operações especiais

2005: 3 operações especiais

2006: 8 operações especiais

2007: 8 operações especiais

2008: 13 operações especiais

2009: 12 operações especiais

2010: 26 operações especiais

2011: 25 operações especiais

2012: 27 operações especiais

2013: 21 operações especiais

2014: 21 operações especiais

2015: 32 operações especiais

2016: 53 operações especiais

2017: 68 operações especiais

2018: 39 operações especiais

2019: 58 operações especiais

2020: 97 operações especiais*

2021: 57 operações especiais**

*Das 97 operações, 47 envolvem recursos para Covid.

**Das 57 operações, 31 envolvem recursos para Covid.

Dia internacional de combate à corrupção

Nesta quinta-feira (9), em solenidade no Palácio do Planalto, o governo federal apresentou medidas para o combate à corrupção. Além de um projeto de lei para regulamentar o lobby, mais dois decretos foram assinados pelo presidente Jair Bolsonaro. Um sobre a divulgação da agenda pública do governo e o outro que pretende aprimorar a proteção de servidor que denuncie casos de irregularidades na gestão pública.

Em dezembro de 2020, o governo federal lançou o Plano Anticorrupção “com o objetivo de aprimorar os mecanismos de prevenção, detecção e responsabilização por atos de corrupção”, segundo o governo.

“A confecção de um plano anticorrupção com cronograma de execução até 2025 demonstra a preocupação do governo federal com a temática, com a correta aplicação dos recursos e, em especial, com os cidadãos que dependem desse recurso para acessar os serviços mais básicos da sociedade, como educação, saúde e saneamento básico”, ressaltou à CNN Wagner Rosário.

Fonte: CNN Brasil