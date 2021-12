Lagarto é o primeiro município a receber a Caravana do Curso Mais

Na última quinta-feira, 09, o grande fenômeno o @cursomais.aracaju lançou a CARAVANA CURSO MAIS, que irá levar cursos de qualificação profissional para alguns municípios de Sergipe, sendo Lagarto o primeiro a receber instituição de ensino.

A CARAVANA CURSO MAIS oferece cursos com super potencial de geração de renda e empregabilidade imediata, com instrutores altamente qualificados e também ênfase no empreendedorismo.

A instituição já é reconhecida em todo nordeste, com mais de 10 mil alunos qualificados e grande parte já no mercado de trabalho ou empreendendo.

As matrículas já foram iniciadas e os interessados podem entrar em contato com os consultores para obterem mais informações.

