IML recolhe corpos em Poço Verde, Riachão e Salgado

O Instituto Médico Legal de Sergipe (IML), recolheu nesta semana, quatro corpos aqui na região Centro-Sul, sendo dois homicídios no municípios de Poço Verde, uma suspeita de envenenamento em Riachão do Dantas e uma vítima de queda da própria altura em Salgado.

Em Poço Verde, as vitimas foram identificadas como Joel de Jesus Filho, 45, morador do Povoado Recanto, e Cristóvão de Chagas Souza, 22, morador do Povoado Cacimba Nova. O suspeito do duplo homicídio foi preso em flagrante na tarde da última quinta-feira, 09.

Já em Riachão do Dantas a vitima foi identificada como Denice Vieira Mota Almeida, 82, moradora do Povoado Vivaldo. A policia está investigando o caso.

Em Salgado, a vitima de queda da própria altura, foi identificada como Camerindo Lino do Nascimento, 66 anos.