Susto: Microônibus sai da pista na rodovia que liga Itabaiana a Campo do Brito

Na manhã deste sábado, 11, os passageiros de um micro-ônibus que faz o transporte intermunicipal tiveram um susto enquanto transitavam pela rodovia que liga Itabaiana a Campo do Brito. É que para desviar de uma carroça que seguia a frente, o veículo acabou saindo da pista e ficando atolado, já que o trecho está sendo reconstruído pelo Governo do Estado.

Diante do ocorrido, a Polícia Militar esteve no local e controlou o tráfego na região, que ficou mais lento. Já um guincho foi acionado para fazer a retirada do microônibus. Porém, felizmente, ninguém se feriu e não foi gerado nenhum dano material.