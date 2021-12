Campeonato Sergipano de Hobie Cat 16 acontece neste final de semana em Aracaju

Aracaju recebe neste final de semana o Campeonato Sergipano de Hobie Cat 16. A regata será disputada no estuário do Rio Sergipe de acordo com as regras de Regatas a Vela World Sailing, edição 2021/2024 e pelas regras da International Hobie Class Association (IHCA).

O Hobie Cat 16 é um veleiro monotipo de 5,04m de comprimento e dois trapézios para 2 tripulantes (timoneiro e proeiro).

Oito velejadores, entre sergipanos e baianos, participarão do campeonato, que integrará no domingo, a Regata “Dia do Marinheiro”, com pontuação dobrada que não poderá ser descartada, de acordo com as regras.