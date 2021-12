Prefeitura com apoio do SENAR Saúde, leva até o Povoado Olhos D’água o CEREST Itinerante

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-SE), levou até o Povoado Olhos D’água, o CEREST itinerante, evento voltado à saúde do trabalhador.

A ação levou até a população, diversos serviços como palestras educativas sobre o CEREST, saúde do homem e da mulher trabalhadora, realização de PSA Livre para os homens, citologia para as mulheres, sendo realizados também atendimento com médico Clínico Geral, atendimento odontológico, aferição de Pressão Arterial, Glicemia Capilar, atendimento da equipe do CTA, auriculoterapia, vacinas de rotinas e entrega brindes.

Fonte: Prefeitura de Lagarto