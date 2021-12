Hilda e Gustinho Ribeiro entregam recapeamento asfáltico do João e Júlia Nogueira

No último final de semana, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, e o deputado federal Gustinho Ribeiro, ambos do Solidariedade, inauguraram o recapeamento asfáltico de 16 ruas localizadas nos residenciais João e Júlia Nogueira, no bairro Estação.

De acordo com a Prefeitura de Lagarto, foram aportados R$ 2,8 milhões, oriundos de uma emenda destinada por Gustinho Ribeiro, na aplicação de um asfalto novo e da implantação de nova sinalização em uma área de 45 mil metros quadrados. Já os serviços foram executados pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs).

Para a prefeita de Lagarto, a obra vai melhorar a qualidade das vias e proporcionar maior segurança para pedestres e motoristas. “Lagarto acelera, levando serviços que melhoram a vida da nossa gente”, comentou Hilda Ribeiro.

Já o deputado Gustinho Ribeiro afirmou que a obra era resultado de uma parceria que tem transformado a realidade do município de Lagarto. “É dessa maneira que vejo cada passo de evolução da nossa cidade e a consequente alegria dos moradores daqui do João e Júlia Nogueira. Trabalhar trazendo recursos para Lagarto e acompanhar de perto o crescimento do município e a satisfação dos lagartenses em ver a cidade transformada”, comemorou o parlamentar.