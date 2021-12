Jovem é assassinado no dia do próprio aniversário com mais de 30 tiros

Um jovem foi alvejado por mais de 30 tiros na noite da última sexta-feira, 10. O rapaz, que se chama Caio César Modesto dos Santos, foi assassinado em uma rua localizada nos fundos do Terminal da Maracaju, no Bairro Santos Dumont, na zona norte da capital.

A morte do jovem aconteceu no dia do próprio aniversário. Ele estava comemorando a data com uma mulher em uma residência, quando foi surpreendido por homens armados.

Segundo as primeiras informações levantadas pela polícia, a mulher tera pedido um carro de aplicativo para ir embora, quando um veículo modelo HB 20, da Hyundai, parou na porta do imóvel. A moça abriu o portão achando que se tratava do carro de aplicativo que havia chamado, foi quando os homens desceram do veículo, invadiram a residência e executaram Caio César.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) segue as investigações na tentativa de chegar à autoria do crime.

Fonte: Fan F1