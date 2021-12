Inscrições para o PSS da SElAS terminam nesta segunda, 13

A Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS) publicou no último dia, 01, o Edital do Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2021 para contratação temporária de profissionais para 40 vagas, sendo: Assistentes Sociais (20), Psicólogos/as (12), Nutricionistas (5) e Engenheiros/as Agrônomo/as (3). As inscrições acontecem até às 17h desta segunda-feira, 13.

No site www.inclusao.se.gov.br estão disponíveis o Edital, o Manual de Orientações e o link para a inscrição online.

Do total de vagas, 20 % serão reservadas para as pessoas com deficiência (PcD), em atendimento à Lei Complementar nº 33/96; e 10% para candidatos afrodescendentes que se autodeclararem pretos ou pardos no momento da inscrição, que deverão se submeter ao procedimento de heteroidentificação caso sejam habilitados.

Com jornada de trabalho de 30h semanais, os cargos contemplam remunerações que vão de R$ 2.135,70 a R$ 4.100,00. A seleção consistirá na avaliação de títulos apresentados pelo candidato e tempo de experiência profissional dos últimos cinco anos. Os candidatos excedentes farão parte de um cadastro de reserva e poderão ser convocados, caso surjam novas vagas para os cargos previstos, durante o prazo de um ano, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Fonte: Infonet