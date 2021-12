Lagarto fecha com o volante Cleidson Pink para 2022

O Lagarto continua a montagem do elenco para a disputa da próxima temporada. Nesta sexta-feira, o Verdão anunciou a chegada do volante Cleidson de Sousa, mais conhecido como Pink, que estava no Tupi-RS.

O atleta de 31 anos é natural de Salvador e tem muita rodagem por clubes da Bahia, a exemplo de Bahia, Itabuna, Juazeiro e Galícia. Defendendo o Cuiabá, foi campeão da Copa Verde em 2015. Além disso, tem passagens por Metropolitano, Iguatu, Cruzeiro de Juazeiro, Campinense, entre outros.