Prefeitura de Lagarto comemorou o “Dia em Defesa dos Direitos Humanos”

Na última semana, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), em comemoração ao Dia Internacional em Defesa dos Direitos Humanos, levou para a feira livre uma vasta programação cultural denominada “Assistência Social em defesa do direito de todos e todas”

O evento foi dedicado aos diversos púbicos elencados na defesa dos Direitos Humanos, a exemplo dos: idosos, crianças e adolescentes e com atenção especial às questões raciais, LGBTQI+, e às mulheres.

Houve apresentações culturais de grupos locais como: Reisado e Pífano, artista circense e muita música.

Tudo isso rolando no mesmo momento em que eram oferecidos diversos serviços de orientação e atendimento com: advogado, Assistentes Sociais e psicólogos para inserção de novos usuários em Programas Sociais; inscrição em cursos profissionalizantes e equipes do NAT orientaram os cidadãos sobre como preencher um currículo.

Também foi realizada uma panfletagem em toda a feira esclarecendo sobre os serviços ofertados pela Prefeitura por meio da Assistência Social e também trazendo alusão a importância de valorização de todos e todas nesse Dia.

Fonte: Prefeitura de Lagarto