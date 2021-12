Pró-Campo: Governo lança programa que investirá mais de R$ 100 milhões na agricultura sergipana

O governador Belivaldo Chagas lançou, na última segunda-feira, 13, em Nossa Senhora da Glória, o programa Pró-Campo. O conjunto de ações abrangerá recursos que superam R$ 100 milhões para fortalecimento da agricultura em Sergipe e melhoria da qualidade de vida dos homens e mulheres do campo, por meio de investimentos com foco no desenvolvimento social e econômico. Mais de 50 municípios sergipanos serão beneficiados.

“São R$ 100 milhões que serão aplicados para melhor desenvolver a agricultura e melhor atender à população. Sabemos da importância dessa região com relação à Bacia Leiteira e, por conta disso, nosso governo está sempre presente quando o assunto é palma forrageira, melhoramento do plantel, por meio do projeto de inseminação artificial para aumentar a produtividade do leite. Hoje a gente faz a entrega do cartão do Mão Amiga Leite, vamos investir R$ 800 mil na recuperação da barragem da Barra da Onça, além disso, vamos abrir outras barragens, perfurar e instalar poços artesianos. Portanto, era preciso lançar esse programa e, mais uma vez, com um olhar diferenciado, estarmos presentes aqui no Sertão”, disse Belivaldo.

Os investimentos do Pró-Campo estão divididos em três eixos: Infraestrutura no Campo, Desenvolvimento Rural Sustentável e Saneamento Rural, e serão executados sob a coordenação das secretarias de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e da Inclusão e Assistência Social (Seias), com apoio da Cohidro e Emdagro.

O programa prevê, no eixo Infraestrutura no Campo, um montante de R$ 58.007.310,58. Destes, serão investidos R$ 57.427.310,58 na infraestrutura em estradas e R$ 580.000,00 no programa Novo Lar (Rural).

Já para o Desenvolvimento Rural e Sustentável, serão investidos R$ 25.414.206,42 distribuídos em Mecanização Agrícola e Agroindustrialização – R$ 16.691.315,73; Pró-Sertão Bacia Leiteira – R$ 3.700.000,00; PAA-Leite – R$ 3.751.374,86; Recuperação de Perímetros Irrigados – R$ 981.515,83; Melhoria Genética de Rebanhos – R$ 210.000,00; Bancos de Palma Forrageira – R$ 80.000,00.

O terceiro eixo, Saneamento Rural, prevê um investimento de R$ 18.424.834,21 distribuídos em Sistemas de Abastecimento de Água – R$ 9.360.061,31; Recuperação de Aguadas – R$ 4.910.772,90; Sistemas de Dessalinização – R$ 3.374.000,00; e Recuperação de Barragens – R$ 780.000,00.

Segundo o secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Zeca da Silva, o programa foi pensado para reestruturar a agricultura sergipana, beneficiando a agricultura familiar e toda a cadeia produtiva do agronegócio. “É um dia muito importante. A preocupação maior é gerar renda, emprego e atividades que fortaleçam cada vez mais a agricultura, com foco na agricultura familiar. Mas é uma programação mais ampla, para o agro como um todo”, pontuou o secretário.

Para a prefeita de Glória, Luana Oliveira, as ações chegam em boa hora. “Tudo que o agricultor estava precisando era desse apoio, desse incentivo e, com certeza, o Estado trouxe vários investimentos voltados para o pequeno agricultor, o que vai melhorar a vida deles, melhorar o trabalho, a qualidade genética, e a parte de infraestrutura que a gente não estava nem esperando e o governador veio com essa ideia, com essa possibilidade de melhorar a estrutura de suas casas. Graças a Deus, as coisas estão melhorando [com relação à pandemia] e, com esse incentivo, com tudo que o governador trouxe hoje, vamos dar mais um grande pontapé na bacia Leiteira do nosso município. É uma ação que vem pra ficar e crescer”, expôs.