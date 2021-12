Lagarto FC anuncia segundo atacante para a temporada 2022

De olho na temporada 2020, o Lagarto Futebol Clube anunciou a contratação de mais um atacante. Trata-se do Gabriel Duarte, de 24 anos.

Ele começou a carreira no Água Santa e passou pelo Boa Esporte-MG, Penapolense, Sliema Wanderers de Malta e Comercial de Ribeirão Preto.

Já o Verdão estreia no Campeonato Sergipano no dia 16 de janeiro, contra o Atlético Gloriense, no Estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória.

Além disso, em 2022, ele será treinado pelo técnico Betinho, responsável pela conquista do vice-campeonato em 2021, e ainda terá em seu calendário a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. (Foto: Rafael Alves/Comercial FC)

Elenco já anunciado pelo Lagarto para 2022:

Goleiros: Jeferson e Thiago Passos;

Zagueiro: Eduardo e Jadson Catarino;

Laterais: Guilherme Lucena (D) e Márcio Duarte (E);

Volantes: Willian Daltro e Cleidson Pink;

Meia: Juliano;

Atacante: Tiquinho e Gabriel Duarte.