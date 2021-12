Portal Lagartense recebe Prêmio Destaque Social da Prefeitura de Lagarto

Na noite da última terça-feira, 14, o Portal Lagartense recebeu o Prêmio Destaque Social, da Prefeitura de Lagarto, pelos relevantes serviços prestados na geração de empregos no município.

A solenidade ocorreu no auditório da Faculdade Ages, onde diversas outras empresas também foram reconhecidas pela contribuição que têm dado ao município na geração de empregos.

Na oportunidade, o diretor-geral do Sistema Lagartense de Comunicação, Geraldo Caetano, destacou o prêmio é mais um resultado do compromisso que o Portal Lagartense tem com a sociedade.

“Além de informar, nosso papel é ajudar a melhorar a vida das pessoas. E ser homenageado por contribuir com a geração de empregos em um país com milhões de desempregados, apenas demonstra que estamos no caminho certo”, comentou.

Além da premiação, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Trabalho, também entregou os certificados dos alunos que participaram dos cursos profissionalizantes promovidos em parceria com o SENAC.