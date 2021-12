PC prende uma das líderes de grupo criminoso envolvido com tráfico em Lagarto

Equipes das 1ª e 2ª divisões da Delegacia Regional de Lagarto, com o apoio operacional da Guarda Municipal local, deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Cristiane Nascimento da Silva, 36. Ela é suspeita de ser uma das líderes do tráfico de drogas em Lagarto e foi presa no final da noite da última quarta-feira, 15.

De acordo com as investigações, Cristiane promovia o financiamento e o tráfico de drogas no povoado Rio da Vaca, sendo o seu esposo, Alan Santos Barbosa, responsável por trazer cocaína da Bahia, recrutando pessoas para distribuição em pontos de comercialização na região norte de Lagarto.

Com o casal, que possuía um bar na localidade Rio da Vaca, na zona rural de Lagarto, foram apreendidos 40 pinos contendo substância semelhante à cocaína, cerca de R$ 300 reais em notas trocadas, e diversos comprovantes de depósitos com a titularidade de Cristiane, os quais, somados, perfazem o valor aproximado de R$ 50 mil.

As diligências apontaram também que os comprovantes de depósitos eram alusivos ao tráfico, e que a maior parte da droga e os materiais inerentes à sua comercialização estavam escondidos na residência de Cristiane e de Alan, no mesmo povoado.

Já na casa dos investigados, foram apreendidos mais de 7 mil tubos, tipo eppendorf, para acondicionamento da droga cocaína, outros 475 tubos contendo a mesma droga, munições de diversos calibres e anotações alusivas ao tráfico.

O investigado Alan Santos Barbosa permanece foragido. A Polícia Civil pede que informações sobre sua localização sejam encaminhadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.