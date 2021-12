“Fica, Diego Costa”, gritam os torcedores do Atlético-MG

Mais de 2 mil atleticanos fizeram a festa na Arena da Baixada. Viram o Atlético-MG bater o Athletico-PR novamente e selar a conquista da Copa do Brasil. Todos os jogadores tiveram os nomes cantados. Mas um chamou a atenção: Diego Costa.

O atacante, que não foi relacionado por causa de uma lesão sofrida no jogo de ida da decisão, foi ao gramado receber a medalha e erguer a taça com os companheiros. Depois, teve o nome gritado, acompanhado de um pedido: “Fica, Diego Costa! Fica, Diego Costa!”

“Do minuto que cheguei aqui o pessoal me abraçou, então só tenho palavras de agradecimento. Não tenho o que falar do pessoal, dos companheiros de trabalho. Pessoal sempre tentou me dar o máximo de carinho possível, então eu sou muito grato”, disse.

Sobre o futuro, afirmou apenas que espera conquistar títulos. O jogador, que tem contrato até o fim de 2022, não tem permanência garantida no clube, uma situação criada pelo próprio atleta que deu entrevista, após a conquista do Brasileiro, dizendo que não sabia se ficaria no Galo em 2022.

O GE apurou que a discussão sobre permanência, negociação ou rescisão do contrato do atacante não chegou na mesa de debates do órgão colegiado do Galo. O caso deve ser analisado a partir desta quinta-feira.

Fonte: Globo Esporte