Prefeitura segue com a Campanha Dezembro Vermelho nas Unidades de Saúde do município

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, segue com a Campanha Dezembro Vermelho nas Unidades de Saúde do município. A ação marca uma grande mobilização na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis, chamando atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas que vivem com o HIV.

Entre os serviços ofertados para a população, estão: palestras e rodas de conversa sobre a temática, disponibilização de testagem para IST’s, insumos de prevenção e dinâmicas em grupo. Durante todo o mês, Prefeitura estará realizando diversas atividades e mobilizações, todas relacionadas ao enfrentamento HIV/Aids, eliminação de estigmas e estereótipos em frente a temática.

Fonte: Prefeitura de Lagarto