Sergipe registra casos do vírus Influenza A H3N2, diz SES

Na última segunda-feira (13), a SES foi notificada sobre o aumento de atendimentos de casos suspeitos no hospital do município de Itabaianinha. Das 12 amostras processadas no Laboratório Central de Sergipe (Lacen) foram detectados cinco casos, sendo três em homens e dois em mulheres, com faixa etária de 19 a 54 anos. Além disso, um caso foi confirmado em Aracaju. Todos tiveram sintomas gripais leves.

O alerta emitido para as secretarias municipais recomenda medidas de prevenção à população, apontando a necessidade de intensificação das ações de vigilância dos casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), ocasionada pelo vírus Influenza fora do período de sazonalidade.

Ainda segundo a SES, a recomendação para a redução de risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias, como o vírus da gripe são: lavar as mãos com água e sabão ou com álcool em gel; evitar aglomerações e ambientes fechados; procurar manter os ambientes ventilados e usar máscara.

Vacinação