Vereadores de Lagarto visitam Hospital Universitário

Nesta semana, representantes da Câmara Municipal de Lagarto visitaram o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh). Os vereadores foram recebidos pelo superintendente da unidade hospitalar, professor Manoel Cerqueira Neto, pela gerente de Atenção à Saúde, Camilla Santana, e pelo chefe da Unidade de Monitoramento e Avaliação, Francis Lucas.

Estiveram presentes ao HUL o presidente do Legislativo Municipal, Amilton Fontes, representantes da Comissão de Saúde da Câmara, como o presidente Gordinho de Jorge da Laranja e o membro Gilberto da Farinha, como também os vereadores Belizário Augusto, Valmir de Carminho, Marta da Dengue, Dwith do Assentamento, Sandro do Boeiro e Rubinho do Tanque.

Durante o encontro, foi apresentado aos parlamentares os números de atendimento e de produção do HUL que tratam da participação do hospital no processo de cuidado da população no que se refere a média e alta complexidade. E discutida a questão do atendimento a pacientes classificados como de baixa-complexidade.

“Como reflexo da pandemia, vem se percebendo um aumento considerável de internações de doenças crônicas agudizadas, o que vem elevando consideravelmente as taxas de ocupação hospitalar no HUL”, destacou Camilla Santana. “Daí que a realidade de superlotação é algo frequente em nossa unidade”, complementou.

Os vereadores também visitaram as instalações da unidade hospitalar, em setores como o eixo de Urgência e Emergência, Unidade de Terapia Intensiva, Tomógrafo e Clínicas de Internamento.

Atuação colaborativa

“O legislativo do município se reúne hoje em peso no Hospital Ebserh porque é preciso aprimorar esse atendimento. Nossa presença aqui é porque queremos trabalhar juntos com esse objetivo. A população pede, e como seus representantes, estamos aqui fazendo o nosso dever”, afirmou o presidente do Legislativo Municipal, vereador Amilton Fontes, ao lembrar que “o momento é de união em prol dos lagartenses”.

“Foi uma visita importante porque tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre o funcionamento, rotina e o que está acontecendo no hospital”, observou Belizário Augusto. “O objetivo comum a todos é a melhoria do atendimento ao público que acorre ao hospital em busca de assistência”, disse.

“É importante essa aproximação com o Legislativo Municipal através dessa comunicação entre as partes, demonstrando de forma integral e transparente a atuação da unidade hospitalar nos processos assistenciais, de ensino e pesquisa”, pontuou por sua vez o superintendente do Hospital Universitário de Lagarto, professor Manoel Cerqueira Neto. “Assim, podemos atuar de forma colaborativa na busca de soluções, para que cada vez mais ofertemos serviços de qualidade”, finalizou.

Fonte: Câmara de Lagarto