Governo de Sergipe vai antecipar o salário de dezembro

Por meio de sua conta no Twitter, o Governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), anunciou que vai antecipar para o próximo dia 24 de dezembro, o pagamento do salário de dezembro para todos os servidores públicos estaduais.

“Somados ao que já pagamos do 13º salário adiantado no último dia 30/11, serão R$ 750 milhões injetados na nossa economia em menos de 30 dias neste final de 2021”, destacou o governador.

De acordo com informações do FaxAju, o pagamento antecipado do salário de dezembro será feito já no próximo dia 23, quinta-feira, ao pessoal que trabalha nas Secretarias da Saúde e da Educação, mantendo o restante para a sexta-feira, 24.