Segundo envolvido em duplo latrocínio em Poço Verde é preso

Uma semana após a prisão do primeiro investigado, policiais civis da Delegacia de Poço Verde, com o apoio de agentes da Delegacia de Simão Dias, deram cumprimento ao mandado de prisão temporária do segundo envolvido no duplo latrocínio que ocorreu no município de Poço Verde, no último dia 8 de dezembro, e que teve como vítimas Joel de Jesus Filho, 45 anos, e Cristóvão de Chagas Souza, 23 anos. O investigado identificado como Cristiano Bruno foi preso nessa quinta-feira, 16, em Simão Dias.

De acordo com o delegado Wellinton Junior, após a comunicação do crime, foram feitas diligências que identificaram que as mortes não se tratavam de homicídios. “Através de levantamento de câmeras e entrevistas com populares, percebeu-se que dois autores estiveram na casa de Joel com o objetivo de levar a motocicleta e uma quantia em dinheiro. Nesse momento, um morador os surpreendeu e Lenilson atirou contra Joel”, detalhou.

Conforme o delegado, os suspeitos fugiram a pé antes do segundo crime. “Na fuga, Lenilson tentou subtrair uma motocicleta. Mas como não conseguiram, fugiram a pé. Chegando no povoado vizinho, cerca de 2km do primeiro crime, depararam-se com Cristóvão, que estava em frente de sua residência usando o celular. Eles anunciaram um novo assalto, a vítima tentou fugir, mas foi alvejada pelas costas e com golpes de faca”, acrescentou.

No decorrer das investigações, o outro investigado pelo duplo latrocínio, identificado como Lenilson Pinto Lima, já havia sido preso em flagrante no último dia 9. No momento da prisão, ele estava com o aparelho celular da vítima Cristóvão. Os investigados já encontram-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso. Os dois investigados são egressos do sistema prisional e estavam cumprindo pena no regime aberto.

Fonte: SSP/SE