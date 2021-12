Lagarto: Acidente na Avenida Contorno deixa um idoso gravemente ferido

No final da tarde desta sexta-feira, 17, um grave acidente foi registrado na Avenida Contorno, próximo ao bairro Alto da Boa Vista, em Lagarto.

Segundo o agente de trânsito Emerson Amorim, do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos de Lagarto (DTTU), informações preliminares indicam que Givaldo Arcanjo dos Santos, de 79 anos, foi atravessar a pista, quando acabou sendo atropelado por uma Honda Pop que estava sendo conduzida por um menor de 17 anos.

Após o acidente, o adolescente, que é morador do povoado Rio Fundo, em Lagarto, teve algumas escoriações, enquanto Givaldo, que é do município de Frei Paulo, no agreste de Sergipe, foi intubado no local pelos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (SAMU). “O médico afirmou que será um milagre se Givaldo sobreviver”, lamentou o agente de trânsito que acompanha o caso.

As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Universitário de Lagarto. Já o trânsito na região ficou bem lento.