Primeira obra do Acelera Simão Dias é entregue no Sítio Alto

Na manhã da última sexta-feira, 17 de dezembro, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, reinaugurou a Escola Municipal Maria Eloíza Batista dos Santos, situada no povoado Sítio Alto.

Na oportunidade, o prefeito Cristiano Viana destacou os investimentos realizados no município através do Programa Acelera Simão Dias. “Investir em Educação é investir no futuro das crianças, por isso temos feito a nossa parte e hoje estamos trazendo mais dignidade para os estudantes da comunidade Sítio Alto. Os recursos do Acelera Simão Dias estão sendo investidos por todo o município”, declarou o gestor.

De acordo com a Prefeitura de Simão Dias, a obra na Escola Maria Eloíza Batista dos Santos foi realizada com recursos próprios e compõe o pacote de investimentos de mais de R$ 12 milhões do Programa Acelera Simão Dias, sendo a primeira de muitas outras obras que serão entregues em breve no município.

“Outras unidades de ensino também passam por reforma, manutenção e adaptações em Simão Dias, e em breve serão entregues à população. São elas: Escolas Municipais Maria Rabelo Barreto (Povoado Salobra), Fabrício Policarpo do Nascimento (Povoado Caiça de Cima), Gervásio Prata de Carvalho (Povoado Curral dos Bois) e Genésio Chagas (Povoado Cumbe II), assim como da Creche Manoel José de Matos, no Conjunto Caçula Valadares”, destacou.

O ato reuniu o prefeito Cristiano Viana, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, a secretária de Educação e Cultura, a professora Ângela Santos Siqueira, o deputado estadual Luciano Pimentel, demais secretários municipais, vereadores, professores, colaboradores da gestão e o público em geral.

Na oportunidade, o prefeito Cristiano Viana também anunciou a pavimentação do povoado Sítio Alto.