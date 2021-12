Duas mulheres são presas com 30kg de drogas em ônibus vindo da Bahia

O Departamento de Narcóticos (Denarc) prendeu em flagrante Luziane dos Santos Sales, 26, e Nielle Stephany Santos Lima, 22, por tráfico de drogas. Elas estavam com aproximadamente 30kg de drogas em um ônibus interestadual que vinha da Bahia. Elas foram presas na última sexta-feira, 17.

De acordo com o delegado André Davi, elas estavam transportando maconha e cocaína. Dos 30kg, havia um tablete contendo 1kg de cocaína.

“Recebemos a informação anônima de que duas mulheres estavam vindo da Bahia em um ônibus interestadual. No momento que elas desembarcaram revistamos as malas e encontramos as drogas”, detalhou.

Elas foram presas e encaminhadas ao Denarc. A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre ações criminosas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE