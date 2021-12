Alunos e professores do Milton Dortas são premiados em torneio nacional

O Centro de Excelência Dr. Milton Dortas, localizado em Simão Dias, no Centro-Sul Sergipano, foi agraciado com três premiações na categoria Aluno e mais três na categoria Professor, no Torneio Nacional de Educação Financeira organizado pela XP Investimentos e Chat Class.

Na categoria Aluno, Victor Cardoso de Souza Santos recebeu medalha de prata e ficou em 6º colocação geral do Nordeste, dentre os 6.729 alunos na competição nacional. Iasmim Santana dos Santos ficou em 12º lugar geral do Nordeste, e Sabrina Andrade na 15a. colocação do Nordeste. Já a categoria Professor premiou Karina Pereira Santana, que ficou na 5a. colocação geral do Nordeste, Jonas Almeida de Jesus na 8a. colocação geral do Nordeste e José Everton de Jesus Rezende na 9a. colocação do Nordeste.

“Fiquei muito feliz e confesso que foi um resultado inesperado. Ter tido esse contato com todo esse conteúdo abriu minha mente para muitas questões da área financeira, especificamente no que se refere ao gerenciamento. A prova foi um pouco difícil, mas a gente teve um apoio muito bom e a plataforma também ajuda muito”, destacou o medalhista Vitor Cardoso, que respondeu a um questionário com mais de 100 perguntas, tudo de forma online, por meio do WhatsApp.

A professora Karina Pereira, que também foi premiada, falou da importância de fortalecer temas como educação financeira na rotina escolar dos estudantes. “Recebemos a notícia com muita felicidade. Temos apostado bastante nessa temática no Milton Dortas, visto que se trata de um conceito presente no Novo Ensino Médio, assim como a educação empreendedora. E tudo isso começa no projeto de vida, atrelado aos sonhos desses alunos, suas projeções para o mercado profissional, porque é nessa etapa em que eles vão construir o seu futuro”, declarou ela.

O Torneio Nacional de Educação Financeira ocorreu entre 25 de outubro a 19 de novembro de 2021, organizado pela XP Investimentos e Chat Class, tendo sido inseridas no torneio todas as regiões brasileiras. O Nordeste contou com a maior participação: 40,7%, dentre esses, 6.729 estudantes e 629 professores. O Centro de Excelência Milton Dortas participou com 204 alunos do ensino médio em tempo integral.

Lista dos premiados:

Categoria Alunos

Victor Cardoso de Souza Santos (6º Colocado geral do Nordeste) – Medalha de prata

Premiação: Kindle 10ª geração, Live mentoria com especialista da Xpeed, Curso de Educação Financeira, Quite (Cofre, Agenda, Livro: Educação Financeira para Iniciantes); Caixa JBL (Patrocinada pela Faculdade AGES)

Iasmim Santana dos Santos (12º Colocada geral do Nordeste) – Medalha de bronze

Premiação: Live mentoria com especialista da Xpeed, Curso de Educação Financeira, 100,00 reais em vale compra pago pela XP; Quite (Cofre, Agenda, Livro: Educação Financeira para Iniciantes);

Sabrina Andrade (15º Colocada do Nordeste) – Medalha de bronze

Premiação: Live mentoria com especialista da Xpeed, Curso de Educação Financeira, 100,00 reais em vale compra pago pela XP; Quite (Cofre, Agenda, Livro: Educação Financeira para Iniciantes);

Categoria Professores

Karina Pereira Santana (5º Colocada geral do Nordeste) – Medalha de ouro

Premiação: Notebooks (modelo a ser definido pela ChatClass), Live mentoria com especialista da Xpeed, Curso de Educação Financeira

Jonas Almeida de Jesus (8º Colocado geral do Nordeste)

Premiação: Kindle 10ª geração, Live mentoria com especialista da Xpeed, Curso de Educação Financeira

José Everton de Jesus Rezende (9º Colocado do Nordeste)

Premiação: Kindle 10ª geração, Live mentoria com especialista da Xpeed, Curso de Educação Financeira