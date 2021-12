Com emenda de Fábio Reis, Laranjeiras recebe pavimentação asfáltica

A avenida principal de Laranjeiras chegará em 2022 de cara nova. É que graças a uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Fábio Reis (MDB), nesta semana, foram iniciadas a pavimentação asfáltica no município.

E o início da pavimentação asfáltica foi bastante comemorada pelo prefeito de Laranjeiras, Juca de Bala (MDB). “Essa é uma obra que há muitos anos nossa comunidade anseia, e com o apoio do deputado Fábio Reis, vamos realizar mais esse sonho. É mais mobilidade, mais acessibilidade, mais valorização, mais comodidade o nosso povo”, disse o prefeito.

Diante do início das obras, o deputado federal Fábio Reis afirmou que: “Minha emenda de mais de R$ 3 milhões, e a parceria com a Codevasf, além de Laranjeiras, também levou asfalto para Propriá e Salgado. E coloque nessa lista Riachuelo e Riachão do Dantas”.