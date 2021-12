Rússia envia bombardeiros para patrulhar fronteiras da Bielorússia

A Rússia enviou bombardeiros estratégicos de longo alcance Tu-22M3 para ajudar a patrulhar o espaço aéreo e as fronteiras ocidentais da Bielorússia, informou, no último sábado, 18, o Ministério da Defesa do país aliado.

Jatos Su-30SM de ambos os países também fazem parte das patrulhas, afirmaram militares da Bielorússia.

A oeste, a Bielorússia faz fronteira com a Polônia e a noroeste com a Lituânia, membros da União Europeia (UE).

As relações da Bielorússia com a UE estão tensas por causa de uma crise migratória que ocorre na fronteira ocidental do país.

Fonte: Agência Brasil