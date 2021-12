Gustinho Ribeiro destina mais R$ 3 milhões para Lagarto via Codevasf

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade) anunciou no último domingo, 19, que conseguiu a liberação de mais R$ 3 milhões para Lagarto, através de uma parceria com a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf).

O parlamentar sergipano afirmou que o valor conseguido será destinado para pavimentação de diversas ruas da cidade de Lagarto. Do valor total, R$ 1,5 milhão será destinado para a sede do município e R$ 1,5 milhão para a zona rural.

“Através da parceria que firmamos com a Codevasf, conseguimos destinar mais R$ 3 milhões que levarão qualidade de vida para o povo de Lagarto. São investimentos importantes que nosso mandato continua trazendo para Sergipe“, afirmou Gustinho.