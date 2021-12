Deputado Ibrain Monteiro promove torneio de futebol em Lagarto

Na manhã do último domingo, 19, o deputado estadual Ibrain Monteiro realizou o 1º Torneio Amigos de Ibrain, no povoado Moita Redonda, na zona rural de Lagarto. A ação atraiu um grande número de amantes do futebol.

Na oportunidade, o deputado jogou como atacante, mas não conseguiu levar seu time para a grande final, onde o Ponte Preta, do povoado Barro Preto, sagrou-se campeão. Mesmo assim, o parlamentar se disse feliz com todo o evento.

“Duas coisas que eu valorizo muito é o esporte e as boas amizades, por isso decidimos organizar esse torneio que a partir de hoje vai virar tradição na região centro-sul”, disse Ibrain.