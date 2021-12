Veículo com os músicos de Gusttavo Lima capota na Paraíba

Na manhã desta segunda-feira, 20, um veículo que transportava os músicos do cantor Gusttavo Lima capotou na BR-230, na Paraíba. O sertanejo não estava no veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van que levava os músicos colidiu contra um veículo de passeio. Com o impacto, o motorista da van perdeu o controle e esta acabou capotando.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para prestar socorro às vítimas. A maioria dos envolvidos no acidente teve ferimentos leves. Cinco pessoas, que tiveram lesões mais sérias, foram para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande para a realização de exames. Até o momento, apenas um dos envolvidos no acidente ainda não foi liberado porque precisou passar por um procedimento cirúrgico no tórax.

Gusttavo Lima realizou um show na noite do último domingo, 19, na cidade paraibana de São Bento, de onde os músicos partiram em direção ao Recife, para um voo de volta para suas casas. Além disso, Gusttavo ainda não se pronunciou sobre o assunto.