Cartão Cidadão Lagartense é entregue a 300 mães chefes de família

Na noite da última segunda-feira, 20, a Prefeitura de Lagarto realizou a entrega do Cartão Cidadão Lagartense a 300 mães, chefes de família, com crianças de até três anos. A solenidade foi realizada no Ginásio de Esportes O Ribeirão.

Na oportunidade, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, destacou a importância do Cartão. “São R$ 200,00 para comprar gás de cozinha, alimentos e até medicamentos, exclusivamente no comércio da nossa cidade”, comentou.

Ela também observou que o benefício também se deve ao trabalho do deputado federal Gustinho Ribeiro. “Se ele não ajudasse tanto a gente lá em Brasília, a gente não teria conseguido lançar esse cartão, porque ia faltar nas obras, no salário dos servidores, nas pavimentações, na saúde, educação e tudo”, argumentou a prefeita.

Já o deputado federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade) ressaltou que o Cartão Cidadão Lagartense “vai diminuir o sofrimento de muita gente e também vai melhorar o comércio local”.

Segundo o apurado pelo Portal Lagartense, apesar da entrega ter ocorrido ontem, os créditos do cartão somente estarão disponíveis para uso no final do corrente mês.