Homem é preso por receptação e polícia apreende 96 equipamentos eletrônicos

Na manhã desta segunda-feira, 20, policiais civis da Divisão de Crimes Patrimoniais de Itabaiana, com o apoio do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) e do 3º Batalhão da Polícia Militar, prenderam em flagrante Marcos Aurélio do Nascimento pelo crime de receptação dolosa, no município de Itabaiana.

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, foi possível identificar, a partir das investigações, Marcos como possível receptador de equipamentos eletrônicos na região. Ao localizar a residência onde eram mantidos os materiais subtraídos, a Polícia Civil realizou a abordagem ao suspeito, que não dificultou a entrada dos policiais.

Os aparelhos foram encontrados no interior da casa, escondidos atrás de uma parede falsa. Entre os objetos apreendidos estavam: 23 caixas de som, 14 impressoras, 16 CPUs, sete monitores, três notebooks e dez roteadores.

Segundo o delegado Antônio Gledson, todos os objetos são de origem ilícita e serão restituídos aos seus proprietários assim que eles forem identificados.

As autoridades policiais destacam que as informações repassadas pela população por meio do Disque-Denúncia são fundamentais para elucidação de crimes similares a este. A ligação pode ser feita pelo número 181.

Fonte: SSP/SE