PC divulga imagem do suspeito de praticar homicídio em Umbaúba

A Polícia Civil divulgou, nesta terça-feira, 21, imagem do suspeito de praticar um homicídio por motivo fútil no povoado Tabuleiro dos Cágados, em Umbaúba, no último dia 18 de dezembro. O crime foi praticado contra um cobrador de dívidas e em torno da quantia de R$ 75. Ele foi identificado como Tassio Santos.

De acordo com o delegado Gustavo Mendes, o investigado já possui um mandado de prisão preventiva em decorrência de outro homicídio, que foi praticado em Ilha das Flores. “No crime em Umbaúba, ele é investigado por matar um cobrador de dívidas, por uma panela de pressão. Ele foi identificado com o apoio da 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM)”, informou.

Diante do homicídio em Umbaúba, foi solicitado um novo mandado de prisão. A Polícia Civil pede que informações e denúncias que possam levar à localização de Tassio Santos sejam repassadas ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: Polícia Civil