Estudantes da Rede Municipal aprendem brincando em oficina de culinária

Diversas frutas, ovos, aveia, cenoura na preparação de cardápios deliciosos para as crianças e adolescentes das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Lagarto. Foi o “Sabor de Aprender”, projeto inovador da Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Educação.

Durante dois dias, os estudantes das Escolas Arthur de Oliveira Reis (antiga Frei Cristóvão) e José Antônio dos Santos, e das Creches Maria Valderez Prata e Raimundo José de Carvalho desenvolveram práticas de Educação Alimentar e Nutricional de forma lúdica e divertida utilizando os “superpoderes” dos alimentos.

Segundo a nutricionista Kilma Kiss, uma alimentação saudável e adequada contribui para o crescimento e desenvolvimento dos alunos. “Pudemos observar que as oficinas atingiram seu objetivo, os alunos puderam assimilar que comida saudável melhora a qualidade de vida e, consequentemente, seu rendimento escolar”, disse.

Para a prefeita Hilda Ribeiro, o projeto estimulou nossos estudantes a olhar o alimento não somente para se nutrir, mas também como forma de expressão e arte. “Foi excelente maneira de fixar e aprender as receitas. A criançada também aprendeu novas habilidades e a trabalhar em equipe”, relatou.

Devido à pandemia do COVID-19, todos os protocolos de biossegurança foram seguidos: álcool em gel, máscara, touca e avental. Ao final, as crianças e adolescentes receberam lembrancinhas e certificados figurativos de “mino-chefs” pela participação na oficina.

“Buscamos assegurar aos alunos cardápios que atendam suas individualidades, já que é direito do aluno uma uma merenda adequada e segura. Com essas oficinas, pudemos proporcionar receitas saudáveis para que os estudantes utilizem em suas casas com sua família e amigos”, afirmou o secretário da Educação, professor Magson Almeida.