Homem foi preso transportando cerca de 200 quilos de drogas

O suspeito já estava sendo monitorado pelos policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), pela frequência com que fazia o transporte e a entrega desse tipo de carga.

De acordo com a polícia, ele já havia sido preso em flagrante no ano de 2010 também pelo crime de tráfico de drogas.

As investigações continuam em andamento para identificar e prender os demais envolvidos no crime. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: G1 SE