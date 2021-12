Prefeitura lança Programa ‘Sorrindo mais Simão Dias’

Na última terça-feira, 21, ocorreu o lançamento do Programa ‘Sorrindo Mais Simão Dias’, que tem o objetivo de tratar à saúde bucal do paciente com a confecção e entrega de próteses dentárias.

O lançamento oficial do projeto aconteceu na Clínica de Saúde da Família Maria Eunice Fraga, tendo a participação do prefeito Cristiano Viana, o vice-prefeito e o secretário de Saúde, Renaldo Prata, além de colaboradores da gestão.

“Hoje aconteceu o lançamento de um programa especial para os simãodienses, que é o ‘Sorrindo Mais Simão Dias’. Esse projeto vai proporcionar que a gente amplie e trate bem melhor o paciente, gerando assim mais qualidade de vida na reabilitação protética na área da Odontologia”, destacou o secretário de Saúde.

Já para o prefeito Cristiano Viana, ‘a partir de agora vamos dar maior dignidade aos pacientes que estão precisando de próteses dentárias no nosso município, sendo utilizados recursos da própria administração para a execução do mesmo’.

Em breve, o projeto terá o aporte financeiro do Ministério da Saúde, porém, mesmo assim, a gestão Nossa Força, Nossa Gente continuará investindo recursos próprios na ampliação do programa. A princípio serão atendidos 40 pacientes mensais.

Segundo a coordenadora de Saúde Bucal, Dra. Thábatta Alcântara, para ser contemplado com o Programa ‘Sorrindo Mais Simão Dias’, o usuário precisa dirigir-se à Clínica da Família “Eunice Barbosa”, para receber da mesma orientação e encaminhamento aos serviços odontológicos em nossas Clínicas, após o término do tratamento, este será encaminhado para a equipe de protesista para a confecção e posterior entrega da prótese”, destacou.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias